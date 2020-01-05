Тейлор рассказал, чему учатся американцы у украинской армии

Американские военные узнают от украинских солдат «о российской тактике, российской технике, способах, которыми россияне доставляют сюда свою технику».

Американская армия тесно сотрудничает с Вооруженными силами Украины и учится у них противостоянию с российскими оккупантами.

Об этом в интервью ТСН заявил бывший временный поверенный в делах США в Киеве Уильям Тейлор.

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По его словам, американские военные узнают от украинских солдат и офицеров «о российской тактике, российской технике, способах, которыми россияне доставляют сюда свою технику».

«Узнают некоторые действия россиян, которые предшествуют атакам. Понимание, как россияне действуют и воюют, очень важное для нас», - добавил Тейлор.

По его словам, в случае войны с Россией опыт, полученный военнослужащими США в Украине, станет для них преимуществом.

Тейлор заверил, что благодаря украинцам американские военные поняли, как воевать против дронов и артиллерии, как вести информационную войну: изучать влияние российской дезинформации на военных, гражданских, медиа и принятие решений.

Как сообщал УНИАН, США хотели бы продолжить диалог с Киевом относительно того, какие виды вооружения требует украинское войско.