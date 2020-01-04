Тейлор рассказал, каких видов оружия ждать Украине от США в 2020 году

Конгресс должен увидеть, как Украина использует американское оружие, продвигается ли она в борьбе с Россией и продвигает ли реформы.

США хотели бы продолжить диалог с Киевом относительно того, какие виды вооружения требуют украинское войско.

Об этом в интервью ТСН сообщил бывший временный поверенный в делах США Уильям Тейлор.

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«Такие обсуждения продолжаются. Конгресс США уже подписался под конкретными системами вооружения. Мы уже говорили о них. Это противокорабельные ракеты, дроны, радиокоммуникационное оборудование», – пояснил Тейлор.

Тейлор добавил, что это «именно то, что будет поступать» в 2020 году.

«И это важный компонент для того, чтобы Украина могла защищаться от россиян», – отметил он.

При этом он отметил, что Конгрессу важно увидеть, как Украина использует американское оружие, продвигается ли она в борьбе с Россией и продвигает ли реформы.

В конце 2019 года Уильям Тейлор завершил свою работу в Киеве и передал полномочия Кристине Квин. Он подчеркнул, что очень оптимистичен в отношении нашей страны.