На вооружение НАТО поступает еще один уникальный БПЛА

Всего к 2022 году на службу Альянса должны стать пять БПЛА Global Hawk RQ-4D.

На вооружение НАТО поступает беспилотник Global Hawk RQ-4D – второй из серии БПЛА данной модификации.

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Всего к 2022 году на службу Альянса должны стать пять БПЛА Global Hawk RQ-4D общей стоимостью $1,5 млрд, сообщает enovosty.com/news. Global Hawk RQ-4D является главной составляющей воздушной компоненты системы воздушной разведки НАТО AGS (Alliance Ground Surveillance).

Система AGS предназначена для слежения с воздуха за наземной и надводной обстановкой в реальном времени, в любое время суток и в любых погодных условиях. Система AGS предоставит Альянсу способность контролировать с воздуха значительные по площади участки земной и морской поверхности с большого удаления от разведываемых объектов, но только из международного или союзного воздушного пространства.

Компания Northrop Grumman специально адаптировала конструкцию беспилотника Global Hawk RQ-4D под особые требования программы AGS, определенные Североатлантическим советом и ВГК ОВС НАТО в Европе.

БПЛА оснащен радиолокационной станцией AN/ZPY-2. Эта РЛС с активными фазированными антенными решетками трехсантиметрового диапазона (X-band) обеспечивает режимы отображения движущихся наземных целей GMTI, низколетящих воздушных целей, бокового обзора с синтезированной апертурой (SAR) и наземной радиолокации высокого разрешения.