Украина просит США продать больше Javelin - СМИ

Официальный Киев хочет приобрести эти комплексы с оборонительной целью по программе внешних военных продаж Министерства обороны США.

Украина обратилась к Соединенным Штатам Америки с запросом о продаже большего количества противотанковых ракетных комплексов Javelin.

Об этом сообщил временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор в интервью Радио Свобода.

В частности, американский дипломат уточнил, что Украина «хотела бы приобрести Javelin с оборонительной целью по программе внешних военных продаж Министерства обороны США».

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В то же время, издание напоминает, что в марте 2019 года специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер сообщал, что Украина выразила заинтересованность в получении большего количества Javelin.

Как сообщал УНИАН, в конце 2017 года администрация президента США Дональда Трампа приняла решение о продаже Украине летального оружия, в том числе противотанковых ракетных комплексов Javelin.

1 марта 2018 года Государственный департамент США одобрил продажу Украине 210 противоракетных комплексов Javelin и 37 пусковых установок к ним на общую сумму около 47 млн долларов.

27 июля 2019 года спецпредставитель Госдепартамента США Волкер заявил, что правительственные оборонные ведомства США и Украины изучают потребности украинской армии в новых системах вооружения. Он заверил, что нет никаких препятствий для поставок Украине летального оборонительного вооружения.

***Javelin - американский переносной противотанковый ракетный комплекс (ППРК), предназначенный для поражения бронетехники, танков, а также БПЛА, вертолетов и винтомоторных самолетов, заходящих на посадку.