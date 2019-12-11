ВСУ закупят вторую партию украинских стволов к зенитным установкам ЗУ-23-2

Девять стволов производства «Конструкторского бюро «Артиллерийское вооружение» (КБАО) приобретут по переговорной процедуре за 1 755 180 гривень.

Вооруженные Силы Украины закупают вторую партию отечественных стволов к спаренным 23-мм зенитным установкам ЗУ-23-2, которые недавно были допущены к эксплуатации.

Об этом сообщает Military page.

Девять стволов производства «Конструкторского бюро «Артиллерийское вооружение» (КБАО) приобретут по переговорной процедуре за 1 755 180 гривень.

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Отмечается, что в сентябре 3623-й центральный арсенал уже закупил 10 столов КБА40 за 1 950 200 гривень.

23-мм стволы КБА40 к автоматам 2А14(М) спаренной зенитной установки ЗУ-23-2 (индекс 2А13) производятся КБАО по собственной конструкторской документации в соответствии с техническими условиями ТУ У 25.4-34297075-040:2018 (КБА40-00.00.000 ТУ) согласованные Министерством обороне в 2019 году.

По результатам определяющих ведомственных испытаний 23-мм ствол КБА40 к автоматам 2А14(Г) приказом Минобороны от 5 июня 2019 года №279 допущен к эксплуатации в Вооруженных Силах Украины на особый период (номенклатурный номер НАТО – 1005 43 001 0822).