Трамп попросит Конгресс о $250 миллионах на летальное оружие для Украины

Пентагон опроверг слухи, что США якобы запретили украинским военным использовать летальное оружие на линии фронта.

Президент США Дональд Трамп инициирует выделение еще 250 миллионов долларов Украине на летальное оружие.

Об этом сообщает Defense News со ссылкой на высокопоставленного чиновника Пентагона.

Читайте такжеПриобретенные Турцией российские комплексы С-400 не станут частью ПВО НАТО – Столтенберг

По словам собеседника, речь идет в частности о противотанковых ракетах «Javelin».

«Мы ожидаем продолжения выделение военной помощи Украине», – подтвердил заместитель министра обороны по вопросам политики Джон Руд. Это странно, поскольку такие заявления делают в феврале или в марте.

Одновременно Руд опроверг слухи, что США якобы запретили украинским военным использовать летальное оружие на линии фронта, назвав информацию «неточной», и утверждая, что требования Америки направлены на защиту американских технологий и невозможность их передачи третьим лицам.

«С точки зрения их использования в полевых условиях – на это нет никаких ограничений. Но имейте в виду, что это – оборонительное оружие для сдерживания российской агрессии», – добавил Руд.

Нынешний транш на сумму 250 миллионов долларов уже выполнен, за исключением 8,5 миллиона долларов.