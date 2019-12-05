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Трамп попросит Конгресс о $250 миллионах на летальное оружие для Украины

08:08, 05 декабря 2019
Оружие
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Нынешний транш на сумму 250 миллионов долларов уже выполнен / defense.gov

Об этом сообщает Defense News со ссылкой на высокопоставленного чиновника Пентагона.

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По словам собеседника, речь идет в частности о противотанковых ракетах «Javelin».

«Мы ожидаем продолжения выделение военной помощи Украине», – подтвердил заместитель министра обороны по вопросам политики Джон Руд. Это странно, поскольку такие заявления делают в феврале или в марте.

Одновременно Руд опроверг слухи, что США якобы запретили украинским военным использовать летальное оружие на линии фронта, назвав информацию «неточной», и утверждая, что требования Америки направлены на защиту американских технологий и невозможность их передачи третьим лицам.

«С точки зрения их использования в полевых условиях – на это нет никаких ограничений. Но имейте в виду, что это – оборонительное оружие для сдерживания российской агрессии», – добавил Руд.

Нынешний транш на сумму 250 миллионов долларов уже выполнен, за исключением 8,5 миллиона долларов.

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Теги: #Трамп#США#военная помощь