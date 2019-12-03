Business Insider: Армия США хочет делать киборгов из солдат, но Пентагон к этому не готов

Технологии, необходимые для соединения человека с машиной, развиваются быстрее, чем нужные юридические и этические изменения.

Суперсолдаты-киборги, улучшенные с помощью разработок биоинженерии и других исследовательских сфер, скоро могут стать реальностью. Но Департамент обороны США не готов столкнуться с тем, что это будет означать для боевых действий, для армии в целом и для гражданских.

"В последующие 30 лет придется разбираться с этими юридическими и этическими трудностями. И никто к этому не готов", - сказал Business Insider исследователь Сухопутных войск США и главный автор исследования Департамента обороны Питер Эмануэл.

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На протяжении последних лет медицинская общественность провела передовые исследования в сфере протезирования и имплантации. Новые технологии создали новые возможности. Вооруженные силы США видят будущее, в котором в последующие несколько десятилетий солдаты могут получить "улучшения" с помощью глазных, слуховых, мышечных или даже нейронных расширений. Это могут быть накладки на сетчатку или нейронные импланты, которые беспрецедентно соединят человека с машиной.

Существуют очевидные технологические вызовы для радикальной переделки людей, но, вероятно, наиболее важными стали многочисленные этические и юридические беспокойства. Продвижение технологий вперед неизбежно развяжет битву за то, что можно и чего нельзя делать.

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"Когда речь идет о ком-то, кто потерял зрение из-за взрыва бомбы или конечность из-за самодельного взрывного устройства, у людей возникает меньше сомнений относительно технических возможностей замены природного функционала. Это имеет смысл", - пояснил Эмануэл.

"Но когда вы по сути даете кому-то супер скорость, как человеку на 6 миллионов долларов, вот это мы и называем расширением. Много людей начинают задавать вопросы, когда мы говорим о таком", - добавил эксперт Пентагона.

И, конечно, возникает еще больше беспокойств, когда начинаются разговоры о замене вполне функциональных частей тела на механические только для того, чтобы получить необычайные способности. В частности, как такие солдаты будут служить и какова их роль будет в армии.

"Появится смешанный личный состав расширенных и обычных солдат. Что это будет означать? Это повлияет как-то на мораль и товарищеские отношения между солдатами? Станут ли расширенные солдаты очень желанным активом?" - сказал Эмануэл.

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Он пояснил, что командование может отдать расширенным солдатам особую приоритетность и вес, не отправляя их в бой. Или же наоборот, их могут держать на поле битвы как можно дольше из-за необычайных возможностей.

Но самые большие и самые тяжелые проблемы возникают тогда, когда такие солдаты заканчивают службу и возвращаются к гражданской жизни с кучей технологий в своем теле.

"И вот такой солдат идет в отель Bellagio в Лас-Вегасе. Он садится за игровой стол, будучи при этом суперкомпьютером. Или же обществом заклеймит такого человека, когда тот вернется", - объясняет Эмануэл.

"А что если такой солдат захочет путешествовать, а он военный актив? Что, если он захочет отправиться в тур по России или какой-то другой вражеской территории? Теперь мы будем беспокоиться из-за того, что кто-то получит доступ к конкретному оборудованию", - добавил он.

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Ухудшает ситуацию то, что сегодня не существует реального стандарта, который бы определял, что значит быть человеком. Это становится проблемой, когда исследователи сегодня обсуждают переделку человеческого тела с помощью научных и технологических инноваций.

"Просто сейчас мы живем в очень интересной точке нашей истории как человеческий вид. Мы видим, как различные сферы мощных технологий объединяются, чтобы создать все эти возможности в пространстве. А реальность в том, что наше правительство, наша юридическая система и даже общественные нормы не могут двигаться так быстро, как технологии. Мы лишь догоняем", - сказал эксперт Пентагона.