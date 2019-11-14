Армия получила модернизированный истребитель МиГ-29

Модернизированный МиГ-29 получил лучшую радиолокационную станцию, а также интегрированную в бортовой радионавигационный комплекс систему спутниковой навигации.

Государственное предприятие "Львовский государственный авиационно-ремонтный завод" передало в войска очередной истребитель МиГ-29.

Об этом сообщает АрміяInform со ссылкой на командование Воздушных Сил.

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Отмечается, что после проведения проверок самолета инженерами и летчиками авиабригады, а также выполнения ознакомительного полета, истребитель приземлился на аэродроме родной части.

В командовании уточняют, что на авиаремонтном предприятии переданный самолет прошел модернизацию и получил капитально отремонтированные двигатели. По оценкам авиационных инженеров, это даст возможность истребителю находиться в боевом составе не менее 8 лет.

Модернизированный МиГ-29 получил лучшую радиолокационную станцию, а также интегрированную в бортовой радионавигационный комплекс систему спутниковой навигации. Значительно расширены и возможности контроля и регистрации функциональных параметров технического состояния самолета, двигателя и ряда бортовых систем.

Как сообщал УНИАН, в украинскую армию начали поступать первые серийные ракеты "Ольха", закупленные 152-мм снаряды, ожидается серийное производство модернизированных реактивных систем залпового огня "Верба".