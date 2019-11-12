Турция получила вторую партию зенитных установок Korkut
Турция получила на вооружение национальной армии 10 зенитных самоходных установок (ЗСУ) Korkut.
Об этом сообщает Анадолу.
ЗСУ Korkut предназначены для прикрытия сухопутных подразделений и уничтожения воздушных целей.
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Это уже вторая партия, которую получила турецкая армия. Предыдущая, которую доставили в мае 2019-го года, также состояла из 10 зенитных самоходных установок Korkut.
ЗСУ Korkut оснащена боевым модулем с двумя 35-мм пушками Rheinmetall. Зенитная система может вести огонь различными типами боеприпасов, которые можно изменить за 15 секунд с помощью автоматизированной системы непрерывного питания.
Турция впервые представила ЗСУ Korkut на международной выставке вооружений IDEF в 2013 году.
Как сообщал УНИАН, Украина и Турция планируют совместно создать зенитно-ракетный комплекс средней дальности.