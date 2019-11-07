Украина совместно с Турцией планирует разработать ЗРК средней дальности

С турецкими партнерами также обсуждались вопросы относительно их возможного участия в реализации проекта строительства корветов для Военно-Морских Сил ВС Украины.

Украина и Турция планируют совместно создать зенитно-ракетный комплекс средней дальности.

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Об этом во время брифинга в АрміяInform рассказал начальник управления ВТП и формирования ГОЗ Департамента военно-технической политики и развития вооружения и военной техники Минобороны полковник Владислав Шостак.

По его словам, соответствующий вопрос обсуждался во время специализированной выставки «Оружие и безопасность – 2019». При этом будут использованы как наработки и технологии турецкой стороны, так и украинские, которые были реализованы при создании высокоточной ракеты «Ольха».

С турецкими партнерами также обсуждались вопросы относительно их возможного участия в реализации проекта строительства корветов для Военно-Морских Сил ВС Украины.

Как сообщал УНИАН, в июле на военном полигоне Одесской области прошли испытания нового образца ракетного вооружения - комплекса «Ольха – М».