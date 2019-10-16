Стало известно, когда впервые ударит российский "Охотник"

В рамках нового этапа начнется отработка боевого применения всех бортовых авиационных средств поражения беспилотника.

Российский тяжелый ударный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) "Охотник" впервые применит оружие в ходе испытаний в 2020 году на военном полигоне в Ахтубинске.

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Об этом сообщил ТАСС, ссылаясь на источник в оборонно-промышленном комплексе РФ.

"В 2020 году испытания "Охотника" в Ахтубинске будут продолжены. В рамках нового этапа начнется отработка боевого применения всех бортовых авиационных средств поражения беспилотника", - говорится в сообщении.

Источник СМИ добавил, что до конца этого года "Охотник" выполнит серию полетов без использования вооружения.

Ранее в сети показали размеры нового российского ударного беспилотного аппарата С-70 "Охотник". Спутниковый снимок, на котором запечатлен аппарат, был сделан во время его демонстрации президенту России Владимиру Путину.