Польша закупит американские Javelin

Военно руководство Польши также намерено купить пять транспортных самолетов С-130Н Hercules.

Военное руководство Польши обратилось с официальным запросом к США о приобретении современных противотанковых комплексов Javelin, а также военно-транспортных самолетов Hercules.

Об этом сообщает Defense News.

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«Польша направила два запроса Агентству оборонного сотрудничества минобороны США относительно приобретения переносных противотанковых ракетных комплексов FGM-148 Javelin, а также пяти транспортных самолетов С-130Н Hercules производства Lockheed Martin», - говорится в сообщении.

Также уточняется, что польская сторона планирует приобрести 60 пусковых установок и около 185-ти ракет Javelin для Сил территориальной обороны страны.

Как сообщал УНИАН, в начале марта 2018 года Государственный департамент США одобрил передачу Украине 37 противотанковых комплексов Javelin и 210 ракет к ним на общую сумму около 47 млн долларов.

22 мая 2018 года на одном из военных полигонов Украины провели испытания американских противотанковых ракетных комплексов "Джавелин" (Javelin). На полигоне были продемонстрированы контрольные пуски по наземным целям, которые выполнили украинские военнослужащие. Все цели были успешно поражены.