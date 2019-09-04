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Нардепы от "Слуги народа" внесли в Раду законопроект об оружии

11:29, 04 сентября 2019
Оружие
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Иллюстрация / REUTERS

Карточка документа опубликован на сайте Рады.

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Инициаторы законопроекта - Игорь Фрис и Александр Матусевич.

Согласно размещенной на сайте информации, 2 сентября документ получил аппарат парламента, сейчас проект закона передан на рассмотрение.

При этом ни текста законопроекта, ни пояснительной записки к нему еще опубликованы.

Как сообщал УНИАН, накануне президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что закрыл "наглухо" границу с Украиной из-за наплыва украинских граждан, которых "было трудно перемолоть", а также потока оружия.

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Теги: #оружие#Слуга народа