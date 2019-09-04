Нардепы от "Слуги народа" внесли в Раду законопроект об оружии
11:29, 04 сентября 2019Оружие
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Текст документа пока еще не обнародован.
Иллюстрация / REUTERS
Народные депутаты Украины от фракции партии "Слуга народа" внесли в Верховную Раду проект закона об оружии под №1222.
Карточка документа опубликован на сайте Рады.
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Инициаторы законопроекта - Игорь Фрис и Александр Матусевич.
Согласно размещенной на сайте информации, 2 сентября документ получил аппарат парламента, сейчас проект закона передан на рассмотрение.
При этом ни текста законопроекта, ни пояснительной записки к нему еще опубликованы.
Как сообщал УНИАН, накануне президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что закрыл "наглухо" границу с Украиной из-за наплыва украинских граждан, которых "было трудно перемолоть", а также потока оружия.
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