Нардепы от "Слуги народа" внесли в Раду законопроект об оружии

Текст документа пока еще не обнародован.

Народные депутаты Украины от фракции партии "Слуга народа" внесли в Верховную Раду проект закона об оружии под №1222.

Карточка документа опубликован на сайте Рады.

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Инициаторы законопроекта - Игорь Фрис и Александр Матусевич.

Согласно размещенной на сайте информации, 2 сентября документ получил аппарат парламента, сейчас проект закона передан на рассмотрение.

При этом ни текста законопроекта, ни пояснительной записки к нему еще опубликованы.

Как сообщал УНИАН, накануне президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что закрыл "наглухо" границу с Украиной из-за наплыва украинских граждан, которых "было трудно перемолоть", а также потока оружия.