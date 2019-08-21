Business Insider: Россия начала испытывать ударный беспилотник Altius-U (видео)

Эксперты сделали вывод, что разработка еще на очень ранней стадии, однако за развитием проекта стоит следить.

Министерство обороны России похвалилось, что наконец построило прототип большого ударного беспилотника Altius-U, который должен стать аналогом американских RQ-4 Global Hawk и Predator.

После ряда провалов и повышения стоимости проекта, а также ареста Александра Гомзина, чья компания разрабатывала беспилотный аппарат, Altius-U весом шесть тонн поднялся в небо на 32 минуты, — пишет Business Insider. По словам исследователя CNA Corporation Сэмюэла Бендетта, на его борту установлено оборудование для разведки, наблюдения, а также распознавания целей. Согласно замыслу, аппарат должен быть способным поднимать до одной тонны груза и быть вооруженным для проведения точных атак.

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Большой беспилотник поднялся на высоту около 800 метров. По словам Бендетта, Россия пытается избавиться от зависимости от иностранного оборудования. Для этого она учится на войне в Сирии. А начало испытаний Altius-U и аппарата под названием «Охотник» указывает на то, как далеко Москва смогла зайти.

Однако, по словам эксперта, оба российских аппарата – это лишь прототипы на этапе первых тестов. Еще много чего должно произойти, прежде чем они попадут в арсенал России. Однако, по словам Бендетта, это свидетельствует о том, что Россия обратила внимание на современные военные технологии США и Израиля. Поэтому она пытается с ними сравниться.