"Матрешка": ВМФ России получит новую противолодочную управляемую ракету

При разработке новой ракеты использовались последние технические достижения.

Военно-морской флот России получит современную противолодочную управляемую ракету (ПЛУР), которую уже окрестили «матрешкой».

Об этом «Известиям» сообщили источники в Главкомате ВМФ.

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Ракета позволяет уничтожать подводные лодки на расстоянии в десятки километров от боевых кораблей. Принцип работы «матрешки» таков: патрульный самолет или вертолет находит субмарину и в режиме реального времени выдает целеуказание, после чего с корабля в заданный район запускают управляемую ракету, которая уничтожает объект.

Само изделие напоминает матрешку, так как в головной части ракеты находится малогабаритная торпеда. Попав в заданный район, она отделяется от носителя, после чего самостоятельно находит и поражает субмарину.

«Современные противолодочные ракеты имеют два основных плюса - большую дальность и высокую эффективность. Гарантия уничтожения вражеской подводной лодки этим видом оружия превышает 90%», - рассказал бывший начальник главного штаба ВМФ, адмирал Валентин Селиванов.

При разработке новой ракеты использовались последние технические достижения. Подготовка к выстрелу занимает считанные секунды. Основным носителем ПЛУР должны стать корабли.

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