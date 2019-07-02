Американские военные провели испытания новой конфигурации вертолета Apache

AH-64E - последняя и наиболее технологически продвинутая версия ударного вертолета AH-64.

Американские военные провели эксплуатационные испытания ударного вертолета Boeing AH-64E в конфигурации Lot/Version 6.

Об этом сообщает Naked Science.

Читайте такжеАмериканские военные показали массовый взлет конвертопланов (видео)

Испытания по разведке и атаке наземных целей прошли в Форт-Худе в Техасе. Модернизированный Apache работал в связке с беспилотным летательным аппаратом и наземными подразделениями в рамках отработки новых методов взаимодействия.

Новая модификация затрагивает многие составные бортового радиоэлектронного оборудования, давая вертолету более высокие возможности по обнаружению целей, их уничтожению, а также защите от возможных угроз. AH-64E также получил расширенные возможности по работе над морской поверхностью.

Стоит отметить, что AH-64E - последняя и наиболее технологически продвинутая версия ударного вертолета AH-64.

Как сообщал УНИАН, вертолеты AH-64D/E Apache получат новую систему подводного спасения Underwater Emergency Egress System (UEES). В роли подрядчика выступит компания Boeing.