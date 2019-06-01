Пентагон позволил журналистам снять изнутри самолет Судного дня (видео)

Авиалайнер оборудован 60 спутниковыми тарелками и антеннами для связи со всеми мировыми устройствами.

Американские журналисты побывали внутри самолета E-4B или более известный по имени авиалайнер Судного дня. Этот специальный борт предназначен для высшего политического и военного руководства США.

Читайте такжеПентагон ограничит сотрудничество с Россией в космических пусках

Авиалайнер оборудован 60 спутниковыми тарелками и антеннами для связи со всеми мировыми устройствами.

Об этом сообщает телеканал CNBC. По сути, такие воздушные судна являются «резервным Пентагоном».

«Один из таких самолетов всегда готов к полету 24 часа в сутки и семь дней в неделю», - уточнили в военном министерстве.

E-4B сконструирован на базе Boeing 747 и находится в строю с 1980 года.

ВВС США имеют в арсенале 4 таких действующих самолета. Они находятся на авиабазе Оффатт в штате Небраска.

Внутри самолета размещаются 18 кроватей, шесть ванных, кухня, конференц-зал, рабочие места и кабинет для руководства Минобороны США.

Самолет может обслуживать экипаж до 112 человек, другие характеристики самолета засекречены.