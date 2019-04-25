Армия США планирует вооружиться скоростными вертолетами-разведчиками в 2028 году

Американские военные подписали контракты на разработку проектов скоростных вертолетов-разведчиков с компаниями AVX Aicraft, Bell Helicopter, Boeing, Karem Aircraft и Sikosrky.

Командование Армии США заключило с пятью американскими компаниями контракты на разработку проектов скоростных вертолетов-разведчиков, которые в перспективе должны будут заменить списанные OH-58D Kiowa Warrior.

Как сообщает N+1 со ссылкой на Flightglobal, военные намерены провести испытания летных образцов новых вертолетов в 2023 году, а в 2028-м - принять новые машины на вооружение. Соглашения с разработчиками были подписаны в рамках тендера FARA.

Конкурс FARA проводится Армией США в рамках более масштабного тендера FVL, предполагающего разработку и производство пяти типов новых летательных аппаратов для армейской авиации: от легких разведывательных и средних ударных до тяжелых транспортных, способных конкурировать по грузоподъемности с транспортными самолетами. По итогам конкурса FARA победитель должен будет создать вертолет, способны выполнять полеты на скорости не менее 205 узлов (380 километров в час).

Читайте такжеAirbus намерен разработать боевой сверхскоростной вертолет

Военные подписали контракты на разработку проектов скоростных вертолетов-разведчиков с компаниями AVX Aicraft, Bell Helicopter, Boeing, Karem Aircraft и Sikosrky. Все участники конкурса должны будут защитить проекты новых вертолетов в 2020 году, после чего военные выберут двух финалистов. Эти две компании должны будут в течение трех лет собрать, облетать и представить на сравнительные испытания прототипы вертолетов-разведчиков. Затем уже Армия США выберет победителя, который получит контракт на производство и поставку в войска новых винтокрылых аппаратов.

Из всех участников конкурса только три компании ранее публично представили свои проекты, причем одна из них - Sikorsky - уже проводит летные испытания перспективного вертолета. Вертолет Sikorsky S-97 Raider выполнен по соосной схеме с хвостовым толкающим винтом. AVX Aircraft представила свой проект в апреле 2019 года. Компания планирует создать свою машину по соосной схеме с двумя толкающими вентиляторами в хвостовой части. Bell Helicopter намерена создать свой разведывательный вертолет на базе многоцелевого Bell 525 Relentless классической схемы с несущим и рулевым винтами.

Авиастроительный концерн Boeing отказался от публичной презентации своего проекта, сославшись на жесткую конкуренцию со стороны других участников. В свою очередь Karem Aircraft прежде представлял несколько отличающихся концепций скоростного вертолета-разведчика, однако какой именно из представленных вариантов предложен Армии США, неизвестно. Один из них подразумевал разработку машины на базе многоцелевого вертолета UH-60 Black Hawk с хвостовым толкающим воздушным винтом.

Ранее сообщалось, что в американской Флориде, в городе Уэст-Палм-Бич, впервые поднялся в небо опытный экземпляр многофункционального вертолета SB-1 Defiant.