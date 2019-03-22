В небо впервые поднялся американский скоростной вертолет будущего (видео)

Впервые поднялся в небо скоростной вертолет Sikorsky–Boeing SB-1 Defiant.

В американской Флориде, в городе Уэст-Палм-Бич, впервые поднялся в небо опытный экземпляр многофункционального вертолета SB-1 Defiant.

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Кроме основного несущего винта машина получила дополнительный толкающий винт. Применение такой схемы позволит вертолету иметь фантастическую по меркам винтокрылых машин крейсерскую скорость в 460 километров в час, пишет Naked Science.

Sikorsky–Boeing SB-1 Defiant может сменить в армии США заслуженного «ветерана» — Sikorsky UH-60 Black Hawk, а также дополнить легкий разведывательный скоростной вертолет S-97, для которого выбрали такую же схему.

В качестве конкурента SB-1 выступает летательный аппарат Bell V-280 Valor, ранее уже выполнивший свой первый полет.

Ранее специалисты эмиратской организации AMMROC разработали новый, более "агрессивный", вариант вертолета UH-60 Black Hawk.