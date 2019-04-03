В Одесской области скоро пройдут испытания двух ракетных систем - Полторак

Министр надеется, что испытания будут удачными.

В Одесской области в ближайшее время пройдут испытания двух ракетных систем.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Одессе после торжественного приема, состоявшегося на борту фрегатов Королевских ВМС Канады «Торонто» и ВМС Испании «Санта Мария» из состава группы кораблей НАТО, заявил министр обороны Украины Степан Полторак.

«В ближайшие дни в Одесской области будут проведены испытания двух ракетных систем, и мы надеемся, что эти испытания будут удачными, что повысит возможности и эффективность Вооруженных сил Украины по защите морского побережья и сухопутной территории», - сказал Полторак.

Как сообщал УНИАН, сегодня во время торжественного приема на борту фрегатов НАТО Полторак заявил, что пребывание кораблей ВМС Альянса в Одессе является сигналом настоящей поддержки Украины.

«Я хотел бы отметить, что в то время, когда ситуация в Черном и Азовском морях чрезвычайно опасна, такое мероприятие является сигналом настоящей поддержки Украины, сигналом поддержки ВМС ВС Украины в процессе их реформирования. Это очень важный шаг со стороны наших партнеров по организации взаимодействия, для того, чтобы достичь критериев Альянса. Нам необходимо достичь максимальной совместимости в ходе выполнения боевых задач. Именно эти вопросы мы и будем отрабатывать должным образом», - подчеркнул министр.

Справка УНИАН. 1 апреля в Одессу прибыли фрегаты Королевских ВМС Канады FHH333 Toronto («Торонто») и ВМС Испании F81 Santa Maria ( «Санта Мария») из состава 2-й постоянной военно-морской группы НАТО.

Во время пребывания в Одессе запланировано участие фрегатов в учениях PASSEX совместно с кораблями ВМС Украины в акватории Черного моря с целью повышения совместимости с кораблями Альянса и государств-партнеров.

В Одесском порту иностранные корабли будут находиться до вечера 3 апреля.