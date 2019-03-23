В Одессу прибыл корабль ВМС Франции Capricorne (фото)

Французский тральщик пробудет в городе до 26 марта.

Сегодня в Одессу прибыл корабль Военно-морских сил Франции Capricorne.

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Как передает корреспондент УНИАН, корабль НАТО - французский тральщик M653 Capricorne – ошвартовался утром у причала №16 морского вокзала Одесского порта.

Визит корабля осуществляется в рамках сотрудничества в военно-морской сфере и безопасности на море.

В Одессе корабль пробудет до 26 марта.

В составе экипажа Capricorne - 49 человек (5 офицеров).

Capricorne оснащен двумя самоходными подводными аппаратами для поиска и уничтожения мин PAP-104 Мод4 и Bofors Double Eagle Mк2.

На борту также установлено артиллерийское вооружение - 20 мм пушка Giat 20F2 и 3 пулемета.

Корабль имеет радиолокационную станцию и гидроакустическую систему DUBM-21B.