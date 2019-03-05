США рассматривают возможность предоставления Украине нового вооружения - СМИ

Новое вооружение может включать военно-морские системы.

Верховный главнокомандующий ОВС НАТО в Европе генерал Кертис Скапаротти заявляет, что Соединенные Штаты Америки рассматривают возможность предоставления Украине больше оружия в дополнение к ранее присланным противотанковым ракетным комплексам.

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Об этом сообщает американское издание The Hill. Как заявил Скапаротти на заседании комитета Сената США по вооруженным силам, вопрос о предоставлении оружия должент еще пройти «политические обсуждения», в частности, летального оружия.

По его словам, рассматривается возможность предоставления вооружения, включающего военно-морские системы, чтобы помочь Украине реагировать на такие инциденты, которые произошли в прошлом году в Керченском проливе. Также рассматривается возможность предоставления снайперских систем, боеприпасов.

Он отметил, что украинцы ответственно относятся к применению предоставленных противотанковых ракетных комплексов «Джавеллин». «Украинцы, на мой взгляд, хорошо подготовились для их использования», - добавил он.