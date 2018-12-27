"Ольха", "Нептун", "Стугна": ВСУ получили тысячи единиц высокоточного оружия в течение года (фото, видео)

Еще одна стратегически важная для обороноспособности Украины разработка - новейшая крылатая ракета "Нептун".

В течение 2018 года предприятия "Укроборонпрома" передали украинским силовым структурам более 2500 единиц высокоточного вооружения.

Об этом сообщили в пресс-службе "Укроборонпрома".

Противотанковый щит

Сотни ракетных комплексов "Стугна-П", "Корсар" и "Барьер" уже переданы в войска. И именно это оружие способно не только сдержать, но и успешно уничтожить бронетанковые группировки агрессора и огневые точки противника.

"Ольха" и "Нептун"

"Ольха", полностью сконструирована из украинских комплектующих, еще в мае прошла заключительные огневые испытания.

Ожидается, что вскоре начнется серийное производство "Ольхи", которая существенно усилит ракетно-артиллерийскую мощь Вооруженных сил Украины.

Еще одна стратегически важная для обороноспособности Украины разработка - новейшая крылатая ракета "Нептун". Во время недавних испытаний она уничтожила надводную цель на расстоянии 280 км.

Высокоточный "Цветник"

Снаряд "Цветник" на расстоянии до 20 км попадает в цель с погрешностью в сантиметры. Такую точность гарантирует лазерное наведение на цель, которое может осуществляться с беспилотника или корректировщиком.

"Цветник" может уничтожить наиболее защищенные цели: командные пункты, узлы связи, мосты, переправы, опорные пункты и тому подобное.

Снаряды от "Артема"

Неуправляемые ракеты "Оскол" успешно прошли несколько этапов испытаний. Во время более 300 пусков было подтверждено соответствие РС-80 основным тактико-техническим характеристикам и возможность их применения с вертолетов и самолетов.

Сверхзвуковая РС-80 предназначена для уничтожения живой силы противника, бронетехники, фортификационных сооружений и других целей.

"Таким образом, в 2018 году предприятия кластера высокоточного оружия и боеприпасов успешно выполнили огромный объем работ, связанный с поставкой сверхсовременных образцов ракетного вооружения украинского войска партиями в сотни единиц", - рассказали в "Укроборонпроме".