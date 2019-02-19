В Британии намерены разработать новый истребитель для своих авианосцев

Tempest должен стать британским истребителем нового поколения.

В Британии намерены разработать новый авиационный комплекс палубного базирования, который должен стать частью программы истребителя нового поколения Tempest.

В качестве ведомых истребитель будущего Tempest может получить базирующиеся на палубах авианосцев беспилотные летальные аппараты: их намерены создать в рамках программы разработки самого истребителя, передает Naked Science.

Речь идет о двух авианосцах типа Queen Elizabeth, первый из которых ввели в строй в 2017 году.

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Сам Tempest, напомним, должен стать британским истребителем нового поколения, который видят в качестве замены для самолетов Eurofighter Typhoon, относящихся к поколению 4++.

Tempest будет альтернативой перспективному франко-германскому истребителю шестого поколения New Generation Fighter (NGF), который сменит Typhoon и Rafale примерно к 2035-2040 годам.

Ранее, напомним, специалисты не раз озвучивали концепцию применения БПЛА в одном строе с исполняющими роль ведущих пилотируемыми истребителями. Тогда беспилотники предлагали строить на той же базе, что и управляемые летчиками машины.