Военные США получат Javelin нового типа

Компании Lockheed Martin и Raytheon получили от Пентагона контракт на производство крупной серии новейших противотанковых ракетных комплексов FGM-148F.

Lockheed Martin и Raytheon поставят американскому Минобороны 2100 комплексов FGM-148F Javelin.

Это новейшая версия знаменитого противотанкового ракетного комплекса, которая должна сменить более старый FGM-148E (Block I), передает Naked Science.

Контракт был выдан после очередного успешного этапа испытаний, который включал в себя 21 пуск ракет этого типа.

Читайте такжеNational Interest: США использовали опыт Украины в разработке артиллерии для превосходства над Россией

Одним из главных отличий FGM-148F стала усовершенствованная многоцелевая боеголовка, которая повысит эффективность в борьбе с живой силой противника и его легкобронированной техникой. При этом Javelin все еще несет угрозу и для основных боевых танков.

Сейчас продолжаются работы по усовершенствованию устройства командно-пускового блока, нацеленные, кроме прочего, на снижение его цены.

На сегодня стоимость экспортной версии Javelin может достигать почти 1,5 миллиона долларов.