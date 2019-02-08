Ключевую роль в проекте сыграют французские специалисты.

Европа начала разработку истребителя шестого поколения.

Об этом сообщает Defence blog, передает Naked-science.

Соглашение об опытно-конструкторских работах подписали министр обороны Франции Флоранс Парли и министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен. Основными исполнителями должны стать французская Dassault Aviation и общеевропейская Airbus. Потом к ним могут присоединиться другие компании.

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Решение двух стран эксперты уже назвали важной вехой в обеспечении европейского суверенитета и технологического лидерства в сфере военной авиации на ближайшие десятилетия. Future Combat Air System называют одной из самых амбициозных европейских оборонных программ века.

Дата начала двухлетнего исследования — 20 февраля 2019 года.

Как отмечает издание Defence Blog, система Next Generation Weapons System будет в себя включать высокотехнологичный пилотируемый истребитель New Generation Fighter, объединяющий новые и модернизированные системы вооружений, а также набор беспилотных систем, интегрированных в единое информационно-командное пространство. Ранее амбициозную программу назвали ключевым элементом европейской безопасности.

Согласно имеющимся данным, демонстратор технологий истребителя будущего может появиться уже в середине 2020-х. Созданный на его основе самолет заменит Dassault Rafale и Eurofighter Typhoon примерно к 2035-2040 годам.

Как сообщал УНИАН, власти Японии приняли решение о разработке нового истребителя, который должен будет заменить устаревающие Mitsubishi F-2 в 2030-х годах.