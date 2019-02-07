Япония разработает новый собственный истребитель

Правительство Японии приняло решение о том, что новый боевой самолет будет разрабатываться на территории страны.

Власти Японии приняли решение о разработке нового истребителя, который должен будет заменить устаревающие Mitsubishi F-2 в 2030-х годах.

Как сообщает N+1 со ссылкой на Jane’s, к проекту будут привлечены национальные компании, причем головным разработчиком вероятнее всего будет назначен концерн Mitsubishi Heavy Industries.

Проектирование боевого самолета, получившего предварительное обозначение F-3, планируется начать в 2019-2023 году. В целом на программу разработки, по оценке министерства обороны Японии, потребуется около 15 лет.

В ноябре 2017 года японское правительство отложило на неопределенный срок принятие решения о начале разработки нового истребителя проекта F-3. Причиной для отсрочки стала необходимость пересмотреть планы развития сил самообороны страны в связи с возросшей военной активностью Северной Кореи и Китая. При этом японские военные рассматривали два варианта разработки и производства нового боевого самолета: создание истребителя силами национальных компаний или адаптация проекта иностранного летательного аппарата по типу F-2.

Теперь же правительство Японии приняло решение о том, что новый боевой самолет будет разрабатываться на территории страны. При этом к участию в проекте могут быть допущены иностранные компании, включая британскую BAE Systems и американские Lockheed Martin, Boeing и Northrop Grumman. К проекту власти предъявляют несколько требований, включая относительно небольшие расходы, получение технологий истребителей нового поколения и высокий модернизационный потенциал F-3. Проект разработки истребителя F-3 оценивается в 40 миллиардов долларов.

Истребители F-2 поступили на вооружение Воздушных сил самообороны Японии в 2000 году. Серийно эти самолеты выпускались с 1996-го по 2011 год. Эти самолеты разрабатывались совместно с американской компанией Lockheed Martin, а за их основу были взяты американские истребители F-16 Fighting Falcon. По сравнению с базовым самолетом F-2 получил удлиненный фюзеляж, а также крыло и горизонтальное хвостовое оперение большей площади. В целом участие Японии в совместном с США проекте F-2 составило 60 процентов. По оценке японских военных, F-2 прослужат до конца 2030-х годов.

Длина истребителя F-2 составляет 15,5 метра, размах крыла - 11,1 метра, а высота - 4,9 метра. Боевой самолет имеет максимальную взлетную массу 22,1 тонны. F-2 может выполнять полеты на скорости до 2,1 тысячи километров в час, а его боевой радиус составляет около 500 километров. Истребитель вооружен 20 миллиметровой авиационной пушкой и оснащен 11 точками подвески для ракет, бомб и контейнеров с разведывательным оборудованием. По данным Flightglobal MiliCAS, на вооружении Воздушных сил самообороны Японии сегодня стоит 81 истребитель F-2.

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В ноябре прошлого года Исследовательская лаборатория авиационного оборудования при министерстве обороны Японии провела испытания перспективного турбореактивного двухконтурного двигателя с форсажной камерой FX9-1, разработанного в рамках программы по созданию силовой установки для истребителя F-3. Во время проверок специалисты вывели двигатель на максимальную тягу с включением форсажной камеры. В ходе проверок тяга двигателя составила 147 килоньютонов.

Диаметр вентилятора нового двигателя составляет один метр, а его общая длина - 4,8 метра. Силовая установка способна развивать тягу до 108 килоньютонов и до 147 килоньютонов в режиме форсажа. Ранее сообщалось, что XF9-1 будет состоять из нескольких каскадов: трех - в зоне вентилятора, шести - в зоне компрессора высокого давления и по одному в зонах турбин высокого и низкого давления. Турбины будут вращаться в противоположных направлениях.

В конце 2000-х - начале 2010-х годов в Японии был разработан проект демонстратора технологий истребителя пятого поколения X-2, также известного как ATD-X Shinshin. Этот самолет совершил первый полет в апреле 2016 года. Проект приостановлен, поскольку его основная цель считается достигнутой - самолет совершил несколько полетов и доказал, что японские конструкторы способны проектировать боевые летательные аппараты. Технологии и наработки, полученные в рамках проекта X-2 планируется использовать при разработке истребителя проекта F-3.

X-2 оснащен управляемым вектором тяги - за отклонение реактивной струи отвечают по три «лепестка» у сопла каждого двигателя. Длина Shinshin составляет 14,2 метра, а размах крыла - 9,1 метра. Самолет, разработка которого оценивается в 325 миллионов долларов, оснащен двумя двигателями XF5-1, разработанными японской корпорацией IHI.

Ранее УНИАН сообщал, что Япония в течение следующих пяти лет ускорит расходы на новейшие истребители со стелс-технологией, ракеты большой дальности и другое оборудование для поддержки американских войск в западной части Тихого океана. В частности, Япония планирует закупить 45 американских истребителей F-35 за приблизительно $4 млрд, в дополнение к уже заказанным 42 самолетам.