Франция провела имитацию ядерного сдерживающего удара

Франция ежегодно тратит около 3,5 миллиарда евро на поддержку своего ядерного арсенала.

Военно-воздушные силы Франции провели имитацию миссии по ядерному сдерживанию, после того как США и Россия объявили о планах выйти из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности.

Об этом сообщает Reuters.

"Эти реальные удары запланированы в системе вооружений. Они проводятся через достаточно регулярные промежутки времени, но остаются редкими, так как запускается настоящая ракета без боеголовки", - заявил спикер ВВС Франции, полковник Сирил Дювивье.

Миссия, которая продолжалась около 11 часов, включала в себя дозаправку и проверку всех фаз атаки с применением многоцелевого истребителя четвертого поколения Rafale.

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Отмечается, что Франция ежегодно тратит около 3,5 миллиарда евро на поддержку своего ядерного арсенала, который состоит из 300 ракет.

Как сообщал УНИАН, 4 декабря 2018 года госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США выдвинули России 60-дневный ультиматум на возобновление выполнения ДРСМД. По его словам, среди различных нарушений, которые Россия осуществляла в течение многих лет, - разработка и испытания с середины 2000-х годов новой ракетной системы РФ "Новатор 9М729", которая позволяет запускать крылатые ракеты на чрезмерные расстояния, запрещенные договором. В Соединенных Штатах пришли к выводу, что Россия существенно нарушает этот договор, и решили приостановить свои обязательства по ДРСМД как средство защиты в ответ на действия РФ.

После того, как истек срок ультиматума, президент США Дональд Трамп заявил, что не допустит, чтобы ядерный потенциал России превосходил потенциал цивилизованного мира, и объявил, что 2 февраля США начинают шестимесячный период выхода из ДРСМД.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что ответ России на выход США из ДРСМД будет зеркальным, и Москва также приостанавливает свое участие в договоре.

Справка УНИАН. Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности между СССР и США был подписан 8 декабря 1987 года. Документ призван способствовать обороне США и их союзников в Европе и на Дальнем Востоке. Он запрещает США и России сохранять, производить и использовать крылатые ракеты наземного базирования с радиусом действия от 300 до 3 тысяч 400 миль.