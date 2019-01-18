ВСУ еще ни разу не применяли Javelin на фронте - Порошенко

По словам президента, уже год на Донбассе оккупанты не обстреливают позиции украинских военных из танков.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что военным Вооруженных сил Украины еще ни разу не приходилось применять противотанковый комплекс третьего поколения Javelin на линии фронта на Донбассе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сообщил во время встречи с общиной Золотоноши и Золотоношского района.

«Нам говорили, что невозможно получить Javelin и смертельное оружие, которым мы должны вооружить наши вооруженные силы. Почему таким важным был Javelin? Потому что это очень современное противотанковое оружие. Выстрелил и забыл, ракета сама находит российский танк и уничтожает его. Пока ни одного выстрела из Javelin на фронте не произошло», - заявил он.

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По словам президента, как только русские узнали, что у украинцев есть Javelin, российские танкисты отказываются выезжать на линию соприкосновения на танках, и они просто прекратили танковые обстрелы. «Уже год по нам не стреляют из танков, потому что отказываются», - добавил президент.

Как сообщал УНИАН, в конце 2017 года администрация президента США Дональда Трампа приняла решение о продаже Украине летальной оружия, в том числе противотанковых ракетных комплексов Javelin. 2 марта 2018 года Госдепартамент США одобрил продажу Украине 210 противотанковых ракет Javelin и 37 пусковых установок к ним на общую сумму около 47 млн долларов.

17 февраля 2018 года Порошенко заявил, что Украина в рамках военно-технического сотрудничества с США получит не только Javelin. 30 апреля президент сообщил, что Javelin доставили в Украину. 22 мая в Украине провели испытания противотанкового комплекса третьего поколения Javelin.