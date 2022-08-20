Он также побывал в ряде других оккупированных россиянами населенных пунктов Донецкой области.

Зять одиозного кума Путина, обвиняемого в госизмене народного депутата от ОПЗЖ Виктора Медведчука Андрей Рюмин внезапно приехал в захваченный Мариуполь. В город от якобы прибыл с инспекцией как генеральный директор ПАО "Россети"

Об этом сообщили в Telegram-канале компании.

Рюмин якобы проинспектировал восстановление электросетевых объектов города, а также побывал в ряде других оккупированных россиянами населенных пунктов Донецкой области.

Российский политтехнолог Станислав Белковский сообщил, что Рюмин может стать одним из высокопоставленных руководителей на захваченных РФ территориях Украины. С вероятным назначением может быть связана его поездка на Донбасс.

Напомним, что в 2006 году Андрей Рюмин женился на дочери Виктора Медведчука Ирине. С 2018 года он занимает пост председателя ПАО "Россети Ленэнерго".

Как сообщал УНИАН, накануне полномасштабного вторжения в Украину ФСБ подготовила два марионеточных правительства на случай захвата Киева. ФСБ тесно сотрудничала с коллаборантами, среди которых ведущую роль играли бывший беглый президент Виктор Янукович и подозреваемый в госизмене нардеп Виктор Медведчук.

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