Военные попали в важную российскую технику дронами.

В Херсонской области украинские защитники за прошедшие сутки уничтожили шестерых оккупантов, три беспилотника, танк и два комплекса видеонаблюдения "Муром-М".

Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

Отмечается, что украинская авиация нанесла удар по расположению российских подразделений в Скадовском районе.

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Вследствие эффективной контрбатарейной борьбы общие потери противника за сутки составляют: шесть оккупантов, два беспилотника "Supercam" и еще один "Mavic-3", танк Т-62/72, крупнокалиберная пушка, девять единиц инженерной и авто-бронетехники, очередной полевой пункт боепоставки.

Кроме того, военные уничтожили два комплекса видеонаблюдения "Муром-М" оккупантов, которые автономно "высматривают" живую силу и технику. Эти мощные установки оснащены оптическими камерами и тепловизорами.

В командовании не уточняют, как именно были уничтожены эти комплексы.

В то же время 3-я отдельная танковая Железная бригада (формирование танковых войск в составе Сухопутных войск ВСУ) показала, как реактивники уничтожают "Муром" дроном-камикадзе.

"Аэроразведка гаубичного артдивизиона (комдив "Росомаха") и реактивного артдивизиона (комдив "Стугна") обнаружила вражеский комплекс"Муром-М". Наши реактивники уничтожили его дроном-камикадзе типа FPV", - сообщили военные.

Что известно о комплексе "Муром-М"

В начале мая в Херсонской области украинские защитники уничтожили дорогостоящий комплекс для круглосуточного автономного видеотепловизионного наблюдения россиян "Муром-М".

Его оптическое оборудование позволяет разглядеть человека на расстоянии до 10 км, а тепловизор в темноте обнаруживает автомобиль за 8 км и людей за 4 км.

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