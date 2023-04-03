В частности, украинская авиация за сутки нанесла 5 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов.

Силы обороны Украины нанесли новые удары по позициям российских захватчиков. Также наши защитники сбили вражеский разведывательный БПЛА.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины. В частности, украинская авиация за сутки нанесла 5 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов.

В свою очередь, подразделения ракетных войск и артиллерии, в свою очередь, поразили район сосредоточения живой силы противника.

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В то же время в течение суток российские захватчики нанесли 3 ракетных и 17 авиационных ударов, совершили более 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и гражданской инфраструктуре населенных пунктов.

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Как сообщал УНИАН, по информации Генштаба ВСУ, за текущие сутки силы обороны Украины отразили более 45 атак российских захватчиков. В эпицентре боевых действий остаются Бахмут, Авдеевка и Марьинка.

Также стало известно, что российские оккупанты готовят "эвакуацию" украинских граждан из временно оккупированного Скадовского района Херсонской области. Так называемая "власть" уже начала составлять соответствующие списки.

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