Захватчики начали составлять списки местных жителей, которые соглашаются выехать в оккупированный Крым или на территорию России.

Российские захватчики готовят "эвакуацию" украинских граждан из временно оккупированного Скадовского района Херсонской области. Так называемая "власть" уже начала составлять соответствующие списки.

"В Скадовском районе Херсонской области российская оккупационная так называемая власть начала составление списков лиц из числа местных жителей, которые соглашаются на "эвакуацию" в Крым или на территорию Российской Федерации", – сообщает Генштаб ВСУ.

Известно, что "эвакуация" пока будет проводиться на добровольной основе. Прежде всего захватчики будут вывозить женщин и детей.

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"Эвакуация" украинцев с оккупированных территорий

Российские оккупанты под видом "эвакуации" фактически депортируют украинцев на территорию РФ. Среди незаконно вывезенных украинцев – тысячи детей.

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук сообщила, что Украина требует от РФ вернуть более 4 тысяч депортированных детей-сирот. По данным Минреинтеграции, Россия вывезла более 19,5 тысяч маленьких украинцев.

В Центре национального сопротивления ранее также сообщали, что россияне начали депортировать на территорию РФ жителей пригорода Бахмута. Перед этим их отправляют на фильтрацию.

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