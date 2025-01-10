В течение недели Силы обороны нанесли серию ударов на оккупированной части Донецкой области.

Вооруженные силы Украины нанесли высокоточный удар по пункту управления российских захватчиков в оккупированном Светлодарске.

"10 января 2025 года Вооруженные силы Украины нанесли высокоточный удар по пункту управления 3-го армейского корпуса вооруженных сил РФ в оккупированном врагом городе Светлодарск Донецкой области", - говорится в сообщении Генерального штаба ВСУ в социальной сети Facebook.

Кроме того, отмечается, что в течение этой недели по захваченным российскими оккупантами объектам в Донецкой области нанесли серию ударов:

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"При этом были приняты все необходимые меры во избежание риска для гражданского населения".

Удары по позициям России

Ранее источники УНИАН сообщили об успешной украинской атаке по складу хранения боеприпасов и дронов-разведчиков в Ростовской области. По нашим данным, во время операции применили беспилотники украинской Службы безопасности и крылатую ракету "Нептун".

Также напомним об ударе Сил обороны по российскому командному пункту 8-й гвардейской общевойсковой армии в Донецкой области.

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