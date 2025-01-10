Вооруженные силы Украины нанесли высокоточный удар по пункту управления российских захватчиков в оккупированном Светлодарске.
"10 января 2025 года Вооруженные силы Украины нанесли высокоточный удар по пункту управления 3-го армейского корпуса вооруженных сил РФ в оккупированном врагом городе Светлодарск Донецкой области", - говорится в сообщении Генерального штаба ВСУ в социальной сети Facebook.
Кроме того, отмечается, что в течение этой недели по захваченным российскими оккупантами объектам в Донецкой области нанесли серию ударов:
"При этом были приняты все необходимые меры во избежание риска для гражданского населения".
Удары по позициям России
Ранее источники УНИАН сообщили об успешной украинской атаке по складу хранения боеприпасов и дронов-разведчиков в Ростовской области. По нашим данным, во время операции применили беспилотники украинской Службы безопасности и крылатую ракету "Нептун".
Также напомним об ударе Сил обороны по российскому командному пункту 8-й гвардейской общевойсковой армии в Донецкой области.