Сообщается, что разведывательные дроны РФ корректируют вражеские удары по украинским городам и линии фронта.

В ночь на 10 января дроны Службы безопасности Украины и ракета "Нептун" отработали по складу хранения боеприпасов и дронов-разведчиков вблизи села Чалтырь в Ростовской области.

По информации источников УНИАН в спецслужбе, сначала беспилотники СБУ "перегрузили" российскую ПВО, а затем на объект "пожаловал" "Нептун".

По словам собеседника, всю ночь россияне в соцсетях жаловались на звуки пролетающих дронов, работу российской ПВО и писали о сильном взрыве - прилете "Нептуна". Впоследствии обсуждали многократные взрывы вблизи села Чалтырь, которые свидетельствуют о вторичной детонации боеприпасов.

"СБУ вместе с ВМС ВСУ поразили сверхважную цель - склад с разведывательными дронами, которые корректируют вражеские удары по украинским городам и линии фронта. Теперь этих российских "птичек" в небе станет меньше. Работа по военным объектам во вражеском тылу будет продолжаться", - сообщил информированный источник в СБУ.

Как писал УНИАН, 4 января дальнобойные дроны СБУ поразили крупнейший в РФ торговый порт Усть-Луга в Ленинградской области. Один из дронов попал в емкости с газовым конденсатом. В результате удара одна емкость получила сильные повреждения, а три соседние посекло осколками от взрыва.

8 января Вооруженные силы Украины нанесли высокоточный удар по командному пункту 8-й гвардейской общевойсковой армии РФ в городе Харцызск Донецкой области. Генеральный штаб ВСУ проинформировал, что российские оккупационные войска использовали данное здание для координации атак против Вооруженных сил Украины и гражданского населения, в частности жителей Курахово.

Кроме того, мастера спецподразделения "Крылья" департамента активных действий Главного управления разведки Минобороны обнаружили и уничтожили российскую пушечную позицию в Запорожской области. Для ликвидации вражеской цели разведчики использовали два камикадзе самолетного типа Darts с трехкилограммовыми комбинированными боеприпасами и тремя FPV Babay-Heavy с полуторакилограммовыми кумулятивными выстрелами.

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