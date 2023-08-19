Украинское контрнаступление будет длительной, нелинейной серией операций, которые, вероятно, будут продолжать происходить в фазах разного темпа.

Освобождение Мелитополя не является единственным способом, которым Украина может разорвать российский сухопутный коридор в Крым. Украинские военные имеют много вариантов прерывания критически важных российских логистических путей вдоль побережья Азовского моря.

Об этом сообщается в отчете аналитиков американского Института изучения войны (ISW) в ответ на предполагаемые оценки разведывательного сообщества США, что контрнаступление Украины не достигнет Мелитополя и соответственно своей главной цели - прервать российский сухопутный мост в Крым.

"Преждевременно делать оценки относительно общего успеха текущих украинских контрнаступательных операций, которые происходят на нескольких направлениях продвижения к нескольким различным очевидным целям", - отмечают в ISW.

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Аналитики отмечают, что украинское контрнаступление будет длительной, нелинейной серией операций, которые, вероятно, будут продолжать происходить в фазах разного темпа. "Украинское контрнаступление не является отдельным набором запланированных операций, и текущие контрнаступательные операции, вероятно, создают более благоприятные условия для более значимых операций", - говорится в сообщении.

В ISW оценивают украинские контрнаступательные операции как значительно ухудшающие оборону российских сил, и что общая деградация линии российской обороны создает возможности для того, чтобы любой украинский прорыв был потенциально значимым в оперативном плане.

Эксперты добавляют, что 18 августа украинские войска продолжали наступательные операции по меньшей мере на трех участках фронта и продвинулись дальше в районе Работиного на Западе Запорожской области. Украинские силы также достигли незначительных успехов к югу от Урожайного в районе границы Донецко-Запорожской области.

"Недавнее продвижение Украины в районе Работиного, вероятно, было тактически значимым, и ISW ранее оценивало, что такое продвижение отражает значительную деградацию российских сил, которые защищают этот район", - говорится в сообщении.

Контрнаступление украинских войск - новости

Как сообщал УНИАН, ранее издание The Washington Post опубликовало материал со ссылкой на источники, мол разведывательное сообщество США предполагает, что ВСУ в ходе нынешнего контрнаступления не достигнут ключевого юго-восточного города Мелитополя. Это якобы будет означать, что Киев не выполнит основную задачу по перерезанию сухопутного коридора России в Крым в этом году.

Советник по нацбезопасности США Джейк Салливан, комментируя эту статью отметил, что с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину во многих источниках появлялись различные аналитические оценки того, как именно будут развиваться события в войне, и по мере динамических изменений условий на поле боя происходили многочисленные изменения в подобной аналитике. Салливан заявил, что США делают все, что могут, чтобы поддержать Украину в контрнаступлении.

В Украине же статью WP назвали "очередным вбросом", который мог сработать против Украины. Советник министра обороны Украины Алексей Копытько отметил, что "с такой логикой до Мелитополя/Бердянска/Мариуполя не дойти от слова совсем". Копытько добавил, что этот материал является еще одной иллюстрацией, что "воспринимать анонимные ссылки на "разведку", "источники" и т.д. в медиа, которые неоднократно замечены в попытках оказывать нездоровое давление, категорически не стоит".

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