Там выразили уверенность в способностях и особенно в храбрости украинских военных, чтобы продолжать продвижение на поле боя.

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину и до сих пор во многих источниках появлялись различные аналитические оценки того, как именно будут развиваться события в войне.

Об этом заявил советник по нацбезопасности США Джейк Салливан, комментируя статью издания Washington Post о том, что ВСУ в ходе контрнаступления не смогут достичь ключевого города - Мелитополя.

"Мы наблюдали многочисленные изменения в этой аналитике по мере того, как динамично меняются условия на поле боя", - добавил чиновник.

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Он отметил, что США делают все, что могут, чтобы поддержать Украину в контрнаступлении.

"Мы не будем препятствовать результату и прогнозировать, что произойдет, потому что эта война была и остается непредсказуемой по своей сути", - подчеркнул Салливан.

"Уверен в способностях и особенно в храбрости украинских бойцов, чтобы продолжать продвижение на поле боя", - подытожил Салливан.

Скандальная статья The Washington Post

Сегодня это издание выкатило статью о том, что ВСУ в ходе нынешнего контрнаступления не смогут достичь ключевого юго-восточного города Мелитополя. Если оценка окажется верной, это будет означать, что Киев не выполнит основную задачу по перерезанию сухопутного коридора РФ в оккупированный Крым в этом году. Издание написало, что эту информацию предоставили источники, знакомые с засекреченным прогнозом.

Советник министра обороны Украины Алексей Копытько уже отреагировал на этот материал The Washington Post. Он отметил, что эта статья - "новый вброс" по традициям нарратива "взять Киев за три дня".

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