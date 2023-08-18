Советник министра отметил, что это очередной вброс, который мог сработать против Украины.

Советник министра обороны Украины Алексей Копытько отреагировал на материал The Washington Post со ссылкой на данные разведки США о том, что ВСУ не смогут в этом году освободить Мелитополь и достичь главной цели контрнаступления - разрушить сухопутный коридор в Крым.

В своем Facebook Копытько написал, что этот материал - "новый вброс" по традициям нарратива "взять Киев за три дня".

"От создателей "россияне возьмут Киев за 72-96 часов" новый вброс: "украинская армия не освободит Мелитополь". Особенно интересны причины "неосвобождения": активность в районе Бахмута, куда привлечены силы украинской армии; стремление командования снизить уровень потерь в тактике малых групп. То есть украинская армия должна: отойти от Бахмута. Куда? Сразу за Днепр? Или есть понимание, как без боя остановить россиян в Бахмуте / Авдеевке / Марьинке и т.д., чтобы они не лезли дальше?", - отметил Копытько.

Советник министра отметил, что "с такой логикой до Мелитополя/Бердянска/Мариуполя не дойти от слова совсем". Копытько добавил, что этот материал The Washington Post является еще одной иллюстрацией, что "воспринимать анонимные ссылки на "разведку", "источники" и т.д. в медиа, которые неоднократно замечены в попытках оказывать нездоровое давление, категорически не стоит".

"Украинская армия может куда-то не дойти, если она не будет иметь оружия. Все эти вбросы похожи на перевернутую пирамидку, когда меняется причина и следствие: зачем им давать оружие, если они не возьмут Мелитополь – не даем оружие – смотрите, они не взяли Мелитополь – а мы об этом и говорили – какие мы дальновидные молодцы", - отметил Копытько.

О чем статья WP?

Как сообщал УНИАН, сегодня WP со ссылкой на разведывательное сообщество США, написала, что украинские военные в ходе нынешнего контрнаступления не смогут достичь ключевого юго-восточного города Мелитополя. Если оценка окажется верной, это будет означать, что Киев не выполнит основную задачу по перерезанию сухопутного коридора России в Крым в этом году.

The Washington Post пишет, что эту информацию предоставили источники, знакомые с засекреченным прогнозом. Он основан на жестком умении России защищать оккупированную территорию с помощью фаланги минных полей и траншей, которые, вероятно, побудят Украину и ее союзников указать на них как на причину, почему контрнаступление не достигло поставленных целей.

Вас также могут заинтересовать новости: