Российские разрушительные авиабомбы не долетают до цели, падая в безлюдных полях под действием средств РЭБ.

Украинские средства радиоэлектронной борьбы эффективно срывают наведение российских планирующих бомб. Эра этого убийственного оружия заканчивается, пишет Forbes.

Неофициальный Telegram-канал российских ВВС Fighterbomber утверждает, что управляемые авиационные бомбы КАБ или UMPK со спутниковым наведением имеют точность до 4-5м от цели.

Поэтому случаи значительных промахов вызывают особое внимание, ведь эти крылатые бомбы могут преодолевать расстояние в 40 км или более и доставлять сотни или даже тысячи кг взрывчатки.

Видео дня

Такие промахи могут свидетельствовать об эффективности украинских средств глушения, которые нарушают связь между бомбами КАБ и навигационными спутниками, и что эти системы становятся все более мощными и распространенными.

Обнародованное недавно видео трансляции российского беспилотника демонстрирует влияние украинских средств РЭБ в реальном времени. На кадрах дрон кружит над зданием вблизи линии фронта, вероятно, украинской базой, готовясь зафиксировать результаты авиаудара. Однако взрыв происходит не в намеченной точке, а в нескольких сотнях метров от нее - в открытом поле.

Такие неудачные удары, как сообщается, случаются все чаще вдоль всей линии фронта, поскольку украинские средства радиоэлектронной борьбы охватывают все больше критически важных направлений.

Конец эффективности КАБов

"Золотая эра божественных КАБов оказалась недолгой", - отметил Fighterbomber в прошлом месяце.

"Бомбы все еще летают", - добавляет канал. "Но есть подвох. Все спутниковые системы коррекции покинули чат".

Главная причина этого - украинские РЭБы, которые настолько эффективны и многочисленны, что линия фронта буквально "насыщена" ими.

Российские планирующие бомбы не могут получать стабильный сигнал от спутников. Без коррекции курса они часто сбиваются и взрываются далеко от цели, что подтверждает недавно обнародованное видео.

Украина, похоже, использует разные типы средств радиоэлектронной борьбы. Даже если КАБ демонстрируют пониженную точность по всей линии фронта, некоторые новейшие глушители пока сосредоточены только на ключевых участках - например, в Харьковской и Запорожской областях.

Инновационные технологии РЭБ

Новый украинский РЭБ Lima от группы "Нічна варта" - это не просто традиционная система помех, которая создает радиошум.

"Мы используем цифровые помехи. Это комбинация глушения, спуфинга и информационной кибератаки на навигационный приемник", - пояснил Forbes представитель "Нічної варти".

"После развертывания системы точность бомбардировок сначала снизилась, а потом, поняв неэффективность этого способа поражения и невозможность достижения цели, враг вообще прекратил обстрелы областных центров", - отметил представитель.

Конечно, некоторые КАБ все еще достигают своих целей, что подтверждают последние видео. Однако они могут применяться только там, где Украина еще не развернула свои новейшие средства помех.

Но как только эти средства будут установлены, российские планирующие бомбы и в дальнейшем будут отклоняться от целей, взрываясь безопасно для украинских военных - на безлюдных полях.

Использование КАБов ВСУ

Как писал УНИАН, украинские истребители научились сбрасывать КАБы образцов НАТО.

Как писал "Фокус", россияне уже признают опасность от корректируемых авиабомб украинского производства. Они считают, что ВСУ будут использовать новые боеприпасы с западными истребителями, а корректировать их будут с помощью вывода изображения целей на спутники союзниками.

Руководитель авиации командования Воздушных сил ВСУ Сергей Голубцов заявил, что у нас сейчас идут также работы по переоборудованию и созданию своих корректируемых авиабомб на базе обычных свободнопадающих.

Вас также могут заинтересовать новости: