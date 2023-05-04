Общий залп смертоносных ракет достигает 32 единиц.

Враг вывел в Черное море еще несколько кораблей с "Калибрами".

Как сообщает оперативное командование "Юг", сейчас в Черном море корабельная группировка врага уже увеличена до 11 единиц. Среди них - четыре надводных ракетоносителя.

"То есть, наращено присутствие ракетоносителей. Соответственно, вероятный общий залп "калибров" может достигать 32 ракет", - заявили военные.

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Население призвали не пренебрегать сигналами воздушной тревоги: враг коварен и готов наносить удары не только по прифронтовым территориям.

Ситуация в Черном море и риск обстрелов

Напомним, что в ночь на 4 мая российская армия увеличила в Черном море свое группировка до восьми кораблей, в том числе был выведен в акваторию ракетоноситель. При этом утром 3 мая носителей "Калибров" в Черном море не было.

Экс-заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Игорь Романенко заявил, что последние российские массированные ракетные удары по Украине - попытка врага показать якобы имеющиеся мощь и силу перед украинским контрнаступлением.

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