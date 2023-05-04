Общий залп "Калибров" может составлять восемь единиц.

Группировка российских кораблей в Черном море увеличена до восьми. Враг вывел в акваторию ракетоноситель.

Как сообщили в оперативном командовании "Юг", он снаряжен восемью "Калибрами". В командовании акцентируют, что в случае воздушной тревоги следует немедленно пройти в укрытие.

"Угроза ракетных ударов сохраняется. В прифронтовых территориях продолжаются обстрелы, не исключено применение авиации и ударных дронов", – добавляют военные.

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Ситуация в Черном море

Утром 3 мая враг вывел из акватории Черного моря ракетоносители "Калибров". В частности, по состоянию на 10:00 среды в море находилось пять российских кораблей.

Утром 2 апреля пресс-секретарь ОК "Юг" Наталья Гуменюк заявила, что в Черном море находится десять вражеских кораблей. Среди них был один ракетоноситель. Она подчеркнула, что в море продолжается шторм.

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