Жители города сталкиваются с серьезными проблемами из-за отсутствия воды в кранах.

Донецк за годы российской оккупации превратился из процветающего мегаполиса в город, жители которого даже не имеют возможности наблюдать воду в кранах.

Об этом свидетельствует объявление, опубликованное на одном из подъездов многоэтажки. Его фото обнародовал донецкий Телеграм-канал, после чего в сети начали тиражировать снимок.

Авторы объявления просят жителей верхних этажей "перестать выливать мочу в окна". Вероятно, подобные действия могут быть связаны с длительным отсутствием в городе централизованного водоснабжения и невозможностью воспользоваться туалетом.

"Когда-то Донецк был одним из самых богатых городов Украины. В нем выступали звёзды мировой эстрады и мирового футбола. Строились современные объекты инфраструктуры. Кипела жизнь. А потом пришёл русский мир. И теперь в Донецке неделями нет воды, а жители многоэтажек выливают экскременты в окна", - комментирует фото журналист Денис Казанский, выехавший из города после начала российской агрессии в 2014 году.

Ранее в ВСУ указали на новую "фишку" российских оккупантов в Донецке.