Противники пытаются в Донецке информационно перебить ликвидацию своих складов высокоточными типами вооружения, которые имеет армия Украины, отметили в СтратКоме.

У российских оккупантов в Украине теперь есть новая "фишка" - после того, как наши воины наносят удары по артиллерии противника или по его оперативным базам в захваченном боевиками так называемой "ДНР" Донецке, город сразу же посыпают минами-"лепестками".

После этого сразу набегают всякие блогеры и военкоры с псевдореспублики и начинают кричать о зверствах украинской стороны, говорится на канале СтратКом ВСУ в Telegram.

"...На самом деле, это неистовая попытка русни информационно перебить уничтожение складов оккупанта высокоточными типами вооружений. А тем временем, мы продолжим!!!" - отмечается в сообщении.

Напомним, весной 2014 года РФ вторглась на украинскую территорию после того, как в нашей стране власть потерял пророссийский президент Виктор Янукович.

Россия захватила Крым и поддержала боевиков, которые на части Донецкой и Луганской областей создали так называемые "ДНР и ЛНР". Донецк находится под властью боевиков с 2014 года.

Рано утром 24 февраля 2022-го российские войска совершили полномасштабное вторжение в Украину. Украину в борьбе с оккупантами поддержали ряд стран мира, в частности, США предоставили высокоточное вооружение - реактивные системы залпового огня HIMARS.

Справка УНИАН. "Лепесток" - это противопехотная фугасная мина нажимного действия, которая была произведена в СССР и принята на вооружение советской армии. Эта мина - почти точная копия американской BLU-43/B (кодовое название "Dragontooth").

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