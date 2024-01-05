По словам губернатора, жителей облцентра готовы перевезти в места, где они будут находиться "в достаточно комфортных условиях, в теплых и безопасных номерах".

Губернатор Белгородской области Российской Федерации Вячеслав Гладков предложил россиянам эвакуироваться из областного центра. Об этом сообщает Telegram-канал NEXTA live.

"Уже сегодня мы готовы вас перевезти в Старый Оскол и Губкин, где вы будете находиться в достаточно комфортных условиях, в теплых и безопасных номерах. Вы будете находиться там столько времени, сколько это потребуется", — сказал чиновник.

Стоит добавить, что Старый Оскол находится в 140 км от Белгорода, а Губкин - в 120 км.

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Обстрелы Белгорода и области - последние новости

Накануне Главное разведывательное управление Министерства обороны Украины (ГУР) провело спецоперацию в Белгородской области Российской Федерации. В результате огневого налета враг понес потери, количество ликвидированных оккупантов уточняется.

Как сообщили в ГУР, в связи с учащением случаев диверсий со стороны россиян и ради защиты гражданских украинцев, проживающих в общинах вблизи государственной границы и страдающих от атак агрессора, наши воины-разведчики реализовали комплекс специальных действий.

Также УНИАН сообщал, что оккупанты заявили о сбитии 10 ракет в Белгороде. Губернатор области РФ Вячеслав Гладков заявил, что в городе "запущена сирена ракетной опасности". Он призвал жителей Белгорода не подходить к окнам.

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