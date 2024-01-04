В сети уже публикуют фото с воронками на разных улицах Белгорода.

В российском Белгороде опять неспокойно. Вечером в четверг, 4 января 2024 года, в городе завыли сирены, слышны взрывы, сообщают местные телеграм-каналы.

Губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков заявил, что в городе "запущена сирена ракетной опасности". Он призвал жителей Белгорода не подходить к окнам.

"Спрячьтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванна, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице – спуститесь в укрытие или в другое безопасное место", – говорится в сообщении.

В местных пабликах пишут о работе ПВО. Уже появились первые видео, на которых слышны взрывы:

Кроме того, в сети публикуют фото с воронками на разных улицах Белгорода. Официальной информации о разрушениях российские власти еще не предоставляли.

Обновлено 23:24: В российском Минобороны уже отчитались о якобы сбитии ракет РСЗО "Ольха".

"Средства ПВО уничтожили 10 ракет РСЗО "Ольха" над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ", – пишет российское пропагандистское агентство ТАСС.

Обновлено 23:30: Губернатор Белгородской области Гладков сообщил, что над городом и Белгородским районом сработала система ПВО – якобы было сбито 10 воздушных целей на подлете к городу.

"По предварительным данным, есть двое пострадавших: у одного мужчины осколочное ранение предплечья, у другого – осколочное ранение голени. Бригадой скорой они доставляются в городскую больницу №2. Вся необходимая медицинская помощь оказывается. В городе есть повреждения в жилом секторе. В результате взрыва снаряда рядом с многоквартирным домом выбиты окна в нескольких квартирах, повреждено более 30 автомобилей. В Белгородском районе в 1 домовладении повреждена кровля и посечено 1 автомобиль. Информация уточняется", – написал он.

"Хлопок" в Белгороде: другие новости

30 декабря 2023 года в Белгороде раздались мощные взрывы. Российские власти заявили, что в результате удара погибли 25 человек, еще более 100 пострадали.

Впоследствии стало известно о нанесении ударов по военных объектах в Белгородской области. Однако из-за работы российской ПВО обломки упали в центре Белгорода.

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