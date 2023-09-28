Представитель ЛСР отметил, что сейчас продолжительность рейда зависит от боевой обстановки, "всегда мы имеем план "А" и план "Б".

Спикер по вопросам коммуникации российской оппозиции и Легиона "Свобода России" Алексей Барановский прокомментировал сегодняшний рейд бойцов легиона на Белгородщину.

В эфире телемарафона он отметил, что во время рейдов бойцы "освобождают Россию от Путина". На этот раз к миссии приобщены новобранцы Легиона "Свобода России", для которых это будет первый бой с врагом.

"На самом деле мы видим, что каждый месяц приобщаются все новые новобранцы к легиону, а потом случаются некие рейды. Конечно, это не те люди, которые только присоединились. Каждый легионер проходит три месяца курс молодого бойца, а потом да, они также идут в бой. И это, пожалуй, первый бой для некоторых бойцов, которые присоединились три месяца назад", - акцентировал Барановский.

Видео дня

Спикер по вопросам коммуникации российской оппозиции и Легиона "Свобода России" подчеркнул, что сегодняшний рейд в Белгородскую область проводится не с целью тренировки новых бойцов в реальных боевых условиях.

"Это не тренировка - это первая боевая миссия. Но, каждый боец, присоединившийся к Легиону, конечно, когда-то начинает выполнять боевые задачи. Вот это такая же задача. Мы увидим насколько продолжителен этот будет рейд", - подчеркнул Барановский.

На уточняющий вопрос, предполагается ли, что во время сегодняшнего рейда бойцы зайдут и выйдут из Белгородщины, он ответил: "Пожалуй да, пожалуй нет".

"Сейчас действительно продолжается бой в Белгородской области, увидим какой будет продолжительность этого рейда. Всегда мы имеем план "А" и план "Б", увидим как боевая обстановка будет. Сейчас еще нельзя сказать надолго ли это, или нет", - пояснил Барановский.

Рейды ЛСР на территорию России - детали

Сегодня 28 сентября утром в Легионе "Свобода России" заявили, что их бойцы зашли на территорию Белгородской области. В сообщении отмечается, что среди легионеров раненых и погибших нет. "Сказки о минных полях оставьте Конашенкову. Продолжаем зачистку нашего дома от путинской скверны. Идет бой, все детали после".

Также, известно, что Легион "Свобода России" - это российский легион ВСУ, сформированный в марте 2022 года для защиты Украины от российского агрессора. Входит в интернациональный легион ТРО Украины.

Бойцы Легиона "Свобода России" громко заявили о себе в этом году в мае-начале июня, совершив рейд на территорию Российской Федерации. Столкновение бойцов с армией Российской Федерации в приграничных территориях, можно было увидеть на многочисленных видео, распространенных участниками освободительной миссии.

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