В результате огневого налета враг понес потери, количество ликвидированных оккупантов уточняется.

Украинские разведчики нанесли врагу очередные потери, осуществив рейд на территорию Белгородской области РФ.

Как сообщают в Главном управлении разведки Украины, в связи с учащением случаев диверсий со стороны россиян и ради защиты гражданских украинцев, проживающих в общинах вблизи государственной границы и страдающих от атак агрессора, наши воины-разведчики реализовали комплекс специальных действий.

Так, что согласно добытым разведданным, на российских позициях в Грайворонском районе Белгородской области высшее руководство оккупационной армии РФ запланировало проверку из-за недовольства и жалоб тамошнего личного состава скверными условиями службы. Перед приездом московских "ревизоров" рядовые захватчики стали проводить активные инженерные работы.

"Чтобы нанести врагу потери и ухудшить его морально-психологическое состояние, спецназовцы ГУР МО Украины спланировали и осуществили спецоперацию. Во время выполнения задания разведчики заминировали единственную дорогу, по которой передвигались захватчики на указанном участке, а также атаковали российский взводный опорный пункт. В результате огневого налета с применением стрелкового оружия и минометов, а также подрыва на украинских минах враг понес потери. Количество ликвидированных и раненых оккупантов уточняется", - сообщает ГУР.

Война в Украине - операции разведки

Как сообщал УНИАН, с регулярностью ГУР информирует о спецоперациях на временно оккупированных россиянами территориях, в частности в Крыму.

Самые громкие связаны с высадкой украинского десанта на полуостров в рамках реализации мероприятий по деоккупации Крыма. В частности, 4 октября стало известно, что бойцы ГУР Минобороны Украины на лодках добрались до Крыма, высадились на его территории и открыли огонь по российским захватчикам. В ГУР пояснили, что это была операция диверсионно-разведывательного характера.

Также 24 августа - в День Независимости Украины, украинским разведчикам удалось высадиться на территории мыса Тарханкут, который также находится на территории полуострова. Между нашими защитниками и противниками был бой.

Украинскими силами безопасности и обороны также проведен ряд спецопераций по поражению вражеских военных объектов в Крыму, в том числе ВМС РФ. Благодаря этому ракетоносители оккупантов теперь отошли в Новороссийск, в результате чего уменьшилось количество ракетных атак с моря по территории Украины.

4 января СМИ узнали, что на Челябинском аэродроме "Шагол" сгорел российский бомбардировщик Су-34. Журналисты писали, что ликвидация вражеского борта - спецоперацию на территории РФ, которую организовало Главное управление разведки Минобороны Украины.

Позже в ГУР МО показали видео, на котором запечатлено, как горит вражеский борт. В разведке подчеркнули, что "причины возгорания самолета уточняются".

А в конце декабря украинские воины во время одной спецоперации уничтожили три Су-34 противника.

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