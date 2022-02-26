24 февраля российские войска вторглись на территорию Украины.

Житель Мелитополя вышел к колонне российских захватчиков и призвал развернуть технику и покинуть территорию.

Как свидетельствуют опубликованные кадры, на момент встречи оккупантов те двигались на БТР и танках.

Мужчина вышел к оккупантам с призывом покинуть территорию Украины. Он назвал себя россиянином, однако возмущался тем, что творит регулярная армия РФ, которая вторглась по приказу Путина 24 февраля.

"Чтобы россияне пришли в Украину? Это просто п***. Что вы здесь делаете, бл**? Не ох***, вы, бл***? Я тоже русский, бл**. Но я живу в этом государстве, в своем государстве. У вас что, проблем нет? Вы все там все багатые. Нет пацаны, нет марионетки, бл**. Что вы, с***, чудите", - высказался мужчина.

Примечательно, мужчина был без оружия.