Отсутствие ответной реакции со стороны России на помощь Украине является главной причиной.

У президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена растет желание перешагнуть "красные линии" Владимира Путина растет. Как сообщает издание Washіngton Post, США продолжает вооружать Украину для борьбы в войне.

Отмечается, что Байден расширяет крайние границы терпимости российского лидера, однако эта рискованная стратегия дает положительное вознаграждение.

Несмотря на то, что Москва постоянно угрожает Вашингтону не предпринимать следующих шагов в помощи Киеву, администрация Байдена и в дальнейшем пополняет украинский арсенал оружия. В том числе речь идет и о решении президента США помочь Украине с получением истребителей F-16 – именно это является для Путина новой "красной линией", которая может свести Штаты и РФ в прямом конфликте.

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Согласно информации официальных американских лиц, основной причиной решимости Байдена является отсутствие выполнения обещаний Путина относительно наказания Запада из-за его военной помощи Украине. Блеф российского президента добавил лидерам США и Европы уверенность в том, что они способны и в дальнейшем вооружать Украину без тяжких последствий.

"Россия столько раз обесценивала свои красные линии, говоря, что определенные вещи являются неприемлемыми, а потом ничего не делала, когда они происходили. Проблема в том, что мы не знаем фактической красной линии. Это в голове одного человека, и это может меняться изо дня в день", - заявил эксперт по вопросам России в Фонде Карнеги Максим Саморуков.

Однако американские представители убеждены, что для Байдена и его советников управление риском эскалации остается одним из самых сложных аспектов войны. Как сообщили чиновники, во время обсуждений по предоставлению нового вооружения есть четыре ключевых вопроса.

"Им это нужно? Могут ли они воспользоваться этим? У нас это есть? Каков будет ответ России?",- озвучил их высокопоставленный чиновник Госдепа.

Также чиновник добавил, что отсутствие реакции со стороны России повлияло на мнение госсекретаря Энтони Блинкена, который является ключевым доверенным лицом Байдена. Он часто призывает руководящие институты США и союзников больше помогать Украине.

Помощь Украине от союзников: что известно из актуального

Недавно генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг рассказал, на какую сумму Альянс и союзники помогли Украине в борьбе против оккупантов. Сумма превысила 100 миллиардов евро.

Минобороны сообщило, что украинской армии скоро поступят самые современные БМП – шведские CV-90. Известно, что украинские экипажи уже заканчивают обучение на этих БМП.

В конце мая министр обороны Алексей Резников сообщил о том, что Австралия является основным донором вооружение Киеву вне сил НАТО. Кроме этого он попросил австралийское правительство оказать новую конкретную помощь.

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