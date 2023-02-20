Он считает, что в действительности их не существует.

Президент Литвы Гитанас Науседа призвал страны Запада пересечь "красные линии", чтобы предоставить Украине необходимую военную помощь.

В интервью CNN он призвал союзников не терять время зря, быть решительными и едиными, а также принимать решения о помощи Украине как можно быстрее. "Очень важно, чтобы мы пересекали эти красные линии, которые находятся в нашем сознании и не существуют в действительности. Может быть, иногда Россия пытается установить эти красные линии вместо нас", - сказал президент.

Науседа отметил, что в ходе встречи в президентом США Джо Байденом в Варшаве обсудит с ним безопасность Литвы и "особенно безопасность восточного фланга". Он добавил, что страны Балтии подвергаются прямым угрозам со стороны России и Беларуси.

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Визит Байдена в Киев он назвал демонстрацией того, что Украина не будет брошена и сильным сигналом о единстве ее союзников. Также Науседа прокомментировал заявление Китая о подготовке "мирного предложения" для Украины - он считает, что Китай не должен вмешиваться в войну.

Визит Байдена в Польшу

Как известно, на 20-22 февраля был запланирован визит президента США в Польшу. В СМИ было большое количество предположений о том, что он может встретиться там с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Сам Зеленский заявил, что не получал такого приглашения, а в Белом доме сказали, что европейская поездка Байдена ограничится посещением Польши.

Однако 20 февраля стало известно, что американский президент прибыл в Киев. Он встретился с Зеленским и анонсировал передачу Украине критически важного вооружения.

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